Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Siyah-Beyazlı yönetim gelecek sezon için kolları sıvarken İspanya'nın Celta Vigo takımında oynayan Okay Yokuşlu'nun transfer listesine girdiği iddia edildi. Yönetimin Okay için yönetimin kapıları zorlayacağı öğrenildi.
- Spor
- 25.03.2019
- Gazete
Beşiktaş'ta Okay Yokuşlu iddiası!
Kartal’ın Celta Vigo’da oynayan Okay Yokuşlu için harekete geçtiği öne sürüldü. Celta Vigo düştüğü takdirde ayrılma hakkı olan Okay için kiralama teklifinde bulunulacak.
Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Siyah-Beyazlı yönetim gelecek sezon için kolları sıvarken İspanya'nın Celta Vigo takımında oynayan Okay Yokuşlu'nun transfer listesine girdiği iddia edildi. Yönetimin Okay için yönetimin kapıları zorlayacağı öğrenildi.
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