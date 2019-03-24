Arnavutluk'u 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yla mücadele edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Türkiye - Moldova hangi kanalda yayınlanacak sorusu da merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte Türkiye - Moldova maçına dair merak edilen detaylar...



TÜRKİYE - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-Moldova karşılaşması, Eskişehir Yeni Stadyum'da 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

A MİLLİLER GALİBİYETLE BAŞLADI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında A Milli Takım deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Burak Yılmaz ve 55'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. A Milli Takım bu sonuçla teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk galibiyetini elde ederken, gruba da galibiyetle başladı. Milliler grubun ikinci maçında, 25 Mart Pazartesi günü, Eskişehir'de Moldova'yı konuk edecek.

A MİLLİ TAKIMI KADROSU

A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok(Başakşehir), Muhammed Şengezer(Bursaspor), Uğurcan Çakır(Trabzonspor), Sinan Bolat(Royal Antwerp)

Defans: Gökhan Gönül(Beşiktaş), Zeki Çelik(Lille), Çağlar Söyüncü(Leicester City), Kaan Ayhan(Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak(Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe), Emre Taşdemir(Galatasaray)

Orta Saha: Deniz Türüç(Kayserispor), Efecan Karaca(Alanyaspor), Yusuf Yazıcı,(Trabzonspor) Dorukhan Toköz(Beşiktaş), Emre Belözoğlu(Başakşehir), İrfan Can Kahveci(Başakşehir), Mahmut Tekdemir(Başakşehir), Mehmet Topal(Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup(Beşiktaş), Okay Yokuşlu(Celta Vigo), Yunus Mallı(Wolfsburg), Emre Kılınç(Sivasspor)

Forvet: Güven Yalçın(Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu(Milan), Burak Yılmaz(Beşiktaş), Cenk Tosun(Everton)