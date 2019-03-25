9 yaşında lisansını aldı

Altınordu Antalya Futbol Okulları'nda kanat oyuncusu olarak görev alan 9 yaşındaki Demir Kaptan, amatör lisans alarak Türkiye'de 2019'un en genç amatör lisanslı futbolcusu oldu. "Futbolu çok seviyorum. Lisans aldığıma çok mutluyum. Bunu çalışarak elde ettim, emeğimin gücünü aldım" diyen Kaptan, futbolu meslek olarak sürdürmek istediğini vurguladı. Örnek aldığı futbolcunun ise Fransa lig ekiplerinden PSG takımında forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Kylian Mbappe olduğunu dile getiren Kaptan, şu anki takımından memnun olduğunu ama ilerleyen zamanlarda Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.