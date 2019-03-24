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Real Madrid’den Pogba için 100 milyon Euro

Real Madrid’den Pogba için 100 milyon Euro
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın Real Madrid'e gideceği yönündeki iddialar her geçen gün daha da artıyor. 2016 yılında Manchester United'a imza atmadan önce Zinedine Zidane'ın ısrarla istediği Pogba için Real Madrid'in 100 milyon Euro'yu gözden çıkarması bekleniyor.

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