Bugünkü
Takvim

Muslera Arjantin’e uçacak!

Arjantin ekibi sezon sonunda ile masaya oturacak. Yönetim, yüksek maaşı nedeniyle gidişine sıcak bakıyor.



GÜNEY Amerika'nın en köklü kulüplerinden biri olan River Plate'in Fernando Muslera aşkı bitmek bilmiyor. Sezon başında da Uruguaylı kaleciyi renklerine bağlamak isteyen Arjantin temsilcisinin iyi bir teklifle sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriMuslera Arjantin’e uçacak!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri