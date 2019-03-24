GÜNEY Amerika'nın en köklü kulüplerinden biri olan River Plate'in Fernando Muslera aşkı bitmek bilmiyor. Sezon başında da Uruguaylı kaleciyi renklerine bağlamak isteyen Arjantin temsilcisinin iyi bir teklifle sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi.
- Spor
- 24.03.2019
- Gazete
Muslera Arjantin’e uçacak!
Arjantin ekibi River Plate sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacak. Yönetim, yüksek maaşı nedeniyle gidişine sıcak bakıyor.
GÜNEY Amerika'nın en köklü kulüplerinden biri olan River Plate'in Fernando Muslera aşkı bitmek bilmiyor. Sezon başında da Uruguaylı kaleciyi renklerine bağlamak isteyen Arjantin temsilcisinin iyi bir teklifle sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi.
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