Mirin’e Nantes talip

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Mirin'e Fransız takımlarından Nantes'in talip olduğu ortaya çıktı. Nantesli yöneticilerin Beşiktaş'a devre arasında gelen Mirin için Siyah-Beyazlı takımın kapısını çalacağı öğrenildi. Mirin'le ayrıca bir başka Fransız kulübü Amiens'in ilgilendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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