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Mirin’e Nantes talip
Beşiktaş'ın oyuncusu 'e Fransız takımlarından 'in talip olduğu ortaya çıktı. Nantesli yöneticilerin 'a devre arasında gelen Mirin için Siyah-Beyazlı takımın kapısını çalacağı öğrenildi. Mirin'le ayrıca bir başka Fransız kulübü Amiens'in ilgilendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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