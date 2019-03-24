Galatasarasay'da dün gerçekleşen mali genel kurulda flaş bir gelişme yaşandı... Saatler süren genel kurul neticesinde üyeler, Başkan Mustafa Cengiz'in ilk başkanlık dönemini mali ve idari açıdan ibra etti. Cengiz'in ikinci dönemi mali açıdan ibra olurken, ikinci dönemi ise idare açıdan üyeler tarafındın ibra edilmedi.
TÜZÜK 'KONGRE' DİYOR
Gergin geçen genel kurul sonrası idari açıdan 331 "Evet" oyuna karşı 358 "Hayır" oyuyla ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetiminin, tüzük gereği 1 ay içinde seçim kararı alması gerekiyor.
CENGİZ VE EKİBİ ŞOK OLDU
İdari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi, bu karar sonrası büyük bir şok yaşadı. Cengiz'in aleyhinde oy kullanan üyeler ibra edilmemesi üzerine sevinç yaşarken, salonda gergin anlar yaşandı.
SÜREN: KONGREYE GİDİLECEK
G.Saray'ın efsane başkanı Faruk Süren ise Cengiz için, "İbra edilmeyeceği belliydi. Galatasaray kongreye gidecek. Şampiyonluğa giderken takım bundan kötü etkilenebilir" dedi.
ALBAYRAK: BUNU HAK ETMEDİK
G.Saray Yönetimi'nin idari açıdan ibra edilmemesine ilk tepki ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararı eleştirerek, "Bunu hak etmedik" ifadelerini kullandı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise "Tek derdimiz G.Saray'ın iyiliğiydi" diye konuştu.
ÖZBEK İBRA EDİLDİ
Genel Kurul'da G.Saray'ın eski başkanı Dursun Özbek, 2018 Ocak'taki 23 günlük görev süresi için ibra edildi. Özbek ve eşi mevcut başkan Cengiz'in ibrasında 'Hayır' oyu verdi.
TÜZÜK 'KONGRE' DİYOR
Gergin geçen genel kurul sonrası idari açıdan 331 "Evet" oyuna karşı 358 "Hayır" oyuyla ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetiminin, tüzük gereği 1 ay içinde seçim kararı alması gerekiyor.
CENGİZ VE EKİBİ ŞOK OLDU
İdari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetimi, bu karar sonrası büyük bir şok yaşadı. Cengiz'in aleyhinde oy kullanan üyeler ibra edilmemesi üzerine sevinç yaşarken, salonda gergin anlar yaşandı.
SÜREN: KONGREYE GİDİLECEK
G.Saray'ın efsane başkanı Faruk Süren ise Cengiz için, "İbra edilmeyeceği belliydi. Galatasaray kongreye gidecek. Şampiyonluğa giderken takım bundan kötü etkilenebilir" dedi.
ALBAYRAK: BUNU HAK ETMEDİK
G.Saray Yönetimi'nin idari açıdan ibra edilmemesine ilk tepki ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'tan geldi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararı eleştirerek, "Bunu hak etmedik" ifadelerini kullandı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise "Tek derdimiz G.Saray'ın iyiliğiydi" diye konuştu.
ÖZBEK İBRA EDİLDİ
Genel Kurul'da G.Saray'ın eski başkanı Dursun Özbek, 2018 Ocak'taki 23 günlük görev süresi için ibra edildi. Özbek ve eşi mevcut başkan Cengiz'in ibrasında 'Hayır' oyu verdi.
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