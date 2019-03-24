İstanbul’da ‘Futbol İttifakı!’ Cumhur İttifakı’nın İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma akşamı Adile Sultan Yalısı'nda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Burada açıklama yapan Yıldırım, "Kulüplerimiz Milli Mücadele günlerinde işgal kuvvetlerine karşı yürütülen harekete de destek olmuşlardı. Şehit olan sporcularımız oldu. Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren de futbol hepimizi ortak paydada buluşturdu" dedi.