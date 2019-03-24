Hollanda Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Almanya maçı hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası mücadelesinde Hollanda ve Almanya karşı karşıya geliyor. İki takımın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası mücadelesi vereceği karşılaşma şimdiden futbolseverler tarafından bekleniyor. Futbolseverler Hollanda Almanya maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Hollanda Almanya maçı hangi kanalda? İşte cevabı...

HOLLANDA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda ve Almanya maçıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Almanya ve Hollanda EURO 2020 Avrupa Şampiyonası mücadelesinde mücadele edecek. Karşılaşma 22.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport2 kanalından canlı izlenebilecek.

ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARDA NELER OLMUŞTU?

İkili rekabette daha önce 27 kez karşı karşıya gelen takımların mücadeleleri 11 kez beraberlikle tamamlanmış 9 karşılaşma ise Hollanda'nın galibiyeti ile sona ermişti. Almanya'nın 7 galibiyet elde ettiği karşılaşmalardaki son galibiyeti ise 2012 yılında kazanılmıştı. Bireysel performanslar göz önüne alındığındaysa Hollanda son 5 mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmezken Almanya ise iki kez mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Cillessen; Blind, De Ligt, Van Dijk, Hateboer, Wijnaldum, Frenkie de Jong, Roon, Babel, Depay, Bergwijn

Almanya: Neuer, Ginter, Süle, Rüdiger, Halstenberg, Kroos, Kimmich, Klostermann, Sane, Reus, Brandt