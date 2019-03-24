Her yıl vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Avrasya Maratonu'yla ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar şimdiden Avrasya Maratonu koşusu ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul Maratonu'nun tarihi belli oldu mu sorusuyla ilgili detayları sizin için araştırdık.

AVRASYA MARATONU NE ZAMAN?

41. Avrasya Maratonu 03 Kasım 2019 Pazar tarihinde 09.00'da başlayacaktır.

ADI NEDEN İSTANBUL MARATONU OLDU?

Asya-Avrupa Koşusu olarak başlayan maratonun adı daha sonra ki yıllarda Avrasya Maratonu olarak değiştirildi. 2013 yılında ise, Avrasya Maratonu'nun adı, dünyanın tüm maratonlarında olduğu gibi, şehrin tanıtımı ve adını ön plana çıkarmak amacı ile İstanbul Maratonu olarak değiştirildi.

Bu dev organizasyonun doğuşu, gelişimi ve bugüne ulaşması zorlu bir süreci gerektirdi. Yüz bini aşkın sporseverin iki kıtayı dostluk ve centilmenlik duygusuyla birleştirmesi İstanbul Maratonu'nu dünyanın en ilgi çekici maratonu haline getirdi. Bu yaşına kadar karşılaştığı engelleri aşarak gündemdeki yerini korudu. Ve nihayet İstanbul Maratonu, yıllar ile birlikte Türk sporu ve İstanbullular için vazgeçilmez bir şölen havasına kavuştu.

İSTANBUL MARATONU'NUN TARİHÇESİ

İlk olarak Tercüman Gazetesi tarafından 1973 yılında gündeme getirilen Asya'dan Avrupa'ya maraton fikri, 1979'da bir grup Alman turistin girişimiyle hayata geçti. 1979 yılında koşulan bu yarışın galibi Hasan Saylan olmuştu. Kıtalararası Avrasya Maratonu başladığı günden bu yana üç kez güzergah değiştirdi. Son yıllarda Halk Koşusu, 15 km ve Maraton olarak 3 farklı güzergahta koşulan maraton, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde düzenlenmektedir. Türkiye'de uluslararası nitelikteki en önemli maraton yarışıdır.