Takım, Arnavutluk'u 2-0 yenerken Şenol Güneş futbol otoritelerinden tam not aldı. Güneş'in takımda enerji yarattığı görüşü ağırlık kazanırken Milli Takım'ın oynadığı oyun da beğenildi. İşte futbol otoritelerinin görüşleri:saha içindekidayanışmaları vebirbirlerine yardımlarıveiletişimleri özlediğimizMilli Takım'ı getireceğinigösteriyor. Buçocukların hepsi ilkkez birlikte oynadı.Güneş'in tecrübeliisimlerle gençleri kaynaştırmasıçok iyiydi.bunu hiçyapmamıştı. Bu daGüneş'in farklılığınıgösteriyor. Bu takımgruptan çıkacak.