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Güneş'in 'ı beğenildi! otoritelerinden 'e tam not

“Güneş özlediğimiz ’ı geri getirdi. Gençlerle tecrübelileri kaynaştırdı. Lucescu robot gibiydi. O ise kulübede maçı yaşadı. A Milli Takım'da Güneş'le birlikte kötü elektrik gitti. Şenol hoca takıma bir getirdi."




A Milli Takım, Arnavutluk'u 2-0 yenerken Şenol Güneş futbol otoritelerinden tam not aldı. Güneş'in takımda enerji yarattığı görüşü ağırlık kazanırken Milli Takım'ın oynadığı oyun da beğenildi. İşte futbol otoritelerinin görüşleri:

GÜNEŞ FARKINI ORTAYA KOYDU
Oyuncuların saha içindeki dayanışmaları ve birbirlerine yardımları ve Şenol hocayla iletişimleri özlediğimiz Milli Takım'ı getireceğini gösteriyor. Bu çocukların hepsi ilk kez birlikte oynadı. Güneş'in tecrübeli isimlerle gençleri kaynaştırması çok iyiydi. Lucescu bunu hiç yapmamıştı. Bu da Güneş'in farklılığını gösteriyor. Bu takım gruptan çıkacak. (İlker YAĞCIOĞLU)

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