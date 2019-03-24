Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kutlama telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu'nu kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Güneş ve Emre Belözoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde elde edilen galibiyetten dolayı her ikisini de kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Güneş ve Emre Belözoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde elde edilen galibiyetten dolayı her ikisini de kutladı.
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