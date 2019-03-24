Aaa! Tolga bizde mi!

Fenerbahçe Kulübü Tolga Ciğerci'nin doğum gününü 'Bugün futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin doğum günü. Mutlu yıllar Tolga!' paylaşımıyla kutladı.
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Paylaşım Fenerbahçe taraftarları arasında büyük yankı buldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü'nü daha hiç maça çıkmamış olan Tolga Ciğerci'nin doğum gününü kutlamasını espirili mesajlarla karşıladı. Yapılan paylaşımlarda "Aaa! Tolga bizde miydi", "O da kim", "Böyle futbolcumuz mu vardı", "Dogum günü pastasını kendi getirsin" ifadeleri kullanıldı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Paylaşım Fenerbahçe taraftarları arasında büyük yankı buldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü'nü daha hiç maça çıkmamış olan Tolga Ciğerci'nin doğum gününü kutlamasını espirili mesajlarla karşıladı. Yapılan paylaşımlarda "Aaa! Tolga bizde miydi", "O da kim", "Böyle futbolcumuz mu vardı", "Dogum günü pastasını kendi getirsin" ifadeleri kullanıldı.
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