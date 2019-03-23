'den harika başlangıç...elemeleri'ndaki macerasınayönetiminde başlayan'u deplasmandamağlup etti. 20. dakikada'ın pasıyla topla buluşan'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalesini hemen terk eden, rakibinin vuruşunda ayaklarıyla topun kaleye gitmesine engel oldu.dakikada golümüz geldi.'in baskısı sonucu kazanılan topun ardındann'la paslaşarak ceza sahasına girensert bir vuruşla topu filelere gönderdi:37. dakikada'ı çalımlayarak soldan ceza sahasına girdi.'nin dar açısına rağmen şutunda kalecitopun sahibi oldu.dakikada farkı ikiye çıkardık. Orta sahadan aldığı topu müthiş sürenceza sahası dışından harika bir vuruşla skoruyaptı. Kalan dakikalarda çok iyi savunma yapan'na galibiyetle başlamayı başardı. Ay-Yıldızlılar grubundaki ikinci maçında pazartesi günü'de'yı konuk edecek.