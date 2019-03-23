Milliler'den harika başlangıç... Euro 2020 elemeleri H Grubu'ndaki macerasına Şenol Güneş yönetiminde başlayan Ay- Yıldızlılar, Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 20. dakikada Balaj'ın pasıyla topla buluşan Ivan Balliu'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalesini hemen terk eden Mert Günok, rakibinin vuruşunda ayaklarıyla topun kaleye gitmesine engel oldu.
CENK'TEN ASİST, BURAK'TAN GOL
21. dakikada golümüz geldi. Mahmut Tekdemir'in baskısı sonucu kazanılan topun ardından Cenk Tosun'la paslaşarak ceza sahasına giren Burak Yılmaz sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 37. dakikada Uzuni, Hasan Ali Kaldırım'ı çalımlayarak soldan ceza sahasına girdi. Uzuni'nin dar açısına rağmen şutunda kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.
PAZARTESİ RAKİBİMİZ MOLDOVA
55. dakikada farkı ikiye çıkardık. Orta sahadan aldığı topu müthiş süren Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından harika bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda çok iyi savunma yapan Milli Takımımız, H Grubu'na galibiyetle başlamayı başardı. Ay-Yıldızlılar grubundaki ikinci maçında pazartesi günü Eskişehir'de Moldova'yı konuk edecek.
CENK'TEN ASİST, BURAK'TAN GOL
21. dakikada golümüz geldi. Mahmut Tekdemir'in baskısı sonucu kazanılan topun ardından Cenk Tosun'la paslaşarak ceza sahasına giren Burak Yılmaz sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 37. dakikada Uzuni, Hasan Ali Kaldırım'ı çalımlayarak soldan ceza sahasına girdi. Uzuni'nin dar açısına rağmen şutunda kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.
PAZARTESİ RAKİBİMİZ MOLDOVA
55. dakikada farkı ikiye çıkardık. Orta sahadan aldığı topu müthiş süren Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından harika bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda çok iyi savunma yapan Milli Takımımız, H Grubu'na galibiyetle başlamayı başardı. Ay-Yıldızlılar grubundaki ikinci maçında pazartesi günü Eskişehir'de Moldova'yı konuk edecek.
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