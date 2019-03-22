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  • 23.03.2019 00:44
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 06:48

Rakibimiz 'dan büyük fark | Moldova 1-4 Fransa

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile karşı karşıya geldi. Fransa karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Fransa'dan büyük fark

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımızın da yer aldığı H Grubu'nda Moldova, son Dünya Kupası Şampiyonu 'yı konuk etti. Zimbru Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa, 4-1 kazanmayı bildi.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Antoine Griezmann, 27. dakikada Raphael Varane, 36. dakikada Olivier Giroud ve 86. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Moldova'nın tek golünü ise 89. dakikada Vladimir Ambros attı.

H Grubu'nun ikinci haftasında Fransa, 25 Mart'ta İzlanda'yı ağırlayacak, Moldova ise A Milli Takımımız'a konuk olacak.

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