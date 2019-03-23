Fener’de sustu ülkesinde coştu

Makedonya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda oynadığıı ilk maçında evinde Letonya'yı 3-1 yendiği maçta Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas şov yaptı. 23. dakikada oyuna dahil olan Eljif Elmas 29 ve 90. dakikalarda 2 gol attı. Eljif'in F.Bahçe'deki gol sayısı ise
- Spor
- 23.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.