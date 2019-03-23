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Fener’de sustu ülkesinde coştu

Eljif, ’nın ’yı 3-1 yendiği maçta 2 gol attı.

Fener’de sustu ülkesinde coştu
Makedonya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda oynadığıı ilk maçında evinde 'yı 3-1 yendiği maçta 'nin Makedon futbolcusu şov yaptı. 23. dakikada oyuna dahil olan Eljif Elmas 29 ve 90. dakikalarda 2 gol attı. Eljif'in F.Bahçe'deki gol sayısı ise

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