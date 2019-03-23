Yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de scout ekibi de beğendiği oyuncuları yönetim ve teknik heyetin bilgisine sunuyor. Scout ekibinin son gözdesi ise Ganalı sol kanat oyuncusu Nana Ampomah. Belçika Ligi'nde Beveren forması giyen sol kanat oyuncusu performansıyla göz doldurdu.
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Belçika Ligi'nde bu sezon 7 gol ve 6 asistlik bir performans gösteren Ampomah'ın bir süre de daha edileceği ve sonrasında Yanal'ın görüşünün alınacağı öğrenildi. Yanal onay verirse görüşmeler başlayacak.
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
2017 yılından bu yana Gana Milli Takım forması da giyen Ampomah gol ve asist özelliğinin yanında sürati ve atletizmi ile de ön plana çıkıyor. Ampomah'ın bonservisi 2-3 milyon Euro civarında.
İZLEMEYE DEVAM EDİLECEK
Belçika Ligi'nde bu sezon 7 gol ve 6 asistlik bir performans gösteren Ampomah'ın bir süre de daha edileceği ve sonrasında Yanal'ın görüşünün alınacağı öğrenildi. Yanal onay verirse görüşmeler başlayacak.
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
2017 yılından bu yana Gana Milli Takım forması da giyen Ampomah gol ve asist özelliğinin yanında sürati ve atletizmi ile de ön plana çıkıyor. Ampomah'ın bonservisi 2-3 milyon Euro civarında.
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