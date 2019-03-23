sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam edenscout ekibi de beğendiği oyuncuları yönetim ve teknik heyetin bilgisine sunuyor. Scout ekibinin son gözdesi isesol kanat oyuncusuforması giyen sol kanat oyuncusu performansıyla göz doldurdu.bu sezongol veasistlik bir performansgösterenbir süre de daha edileceğive sonrasındagörüşününalınacağı öğrenildi.onay verirse görüşmelerbaşlayacak.yılından bu yanaforması da giyengol ve asist özelliğinin yanında sürati ve atletizmi ile de ön plana çıkıyor.bonservisicivarında.