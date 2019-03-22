Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.





ARNAVUTLUK - TÜRKİYE

İLK 11'LER

ARNAVUTLUK: Berisha, Hysaj, Veseli, Ismajli, Xhimshiti, Ivan Balliu, Xhaka, Abrashi, Memushaj, Uzuni, Balaj

TÜRKİYE: Mert Günok, Gökhan Gönül, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Mücadelede, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Christian Dingert olacak. Türkiye'nin yer aldığı grupta aynı saatte Andorra-İzlanda ve Moldova-Fransa maçları oynanacak.





Türkiye ile Arnavutluk 11. randevuda

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 10 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6'sı Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 10 maçta 10 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. İki takım arasında son olarak 13 Kasım 2017'de Antalya'da oynanan özel maçı Arnavutluk, 3-2 kazanmıştı.

Arnavutluk'ta 5. maç

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile deplasmanda 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 4 maçta takımlar birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. İki takım arasındaki bu maçlarda milli takım 2 gol bulurken, kalesinde 4 gole engel olamadı.

Türkiye, Arnavutluk ile deplasmanda 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanmıştı.





İlk maç 1970'te

Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970'te karşı karşıya geldi. İstanbul'daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970'te sahaya çıktı. İnönü Stadı'ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Türkiye 567. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yapacağı maçla 567. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 297'si resmi, 269'u özel 566 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 244'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 566 karşılaşmanın 486'sını Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.





Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 566 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'daki ilk maç

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk karşılaşması ile 2019 yılındaki ilk maçına çıkacak. Milli takım, 2018 yılında 4'ü resmi 7'si özel toplam 11 maça çıktı. Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Oynanan 11 maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

Son 4 maçta gol yok

Türkiye, oynadığı son maçlarda gol sıkıntısı yaşadı. Milli takım 2'si resmi 2'si özel olmak üzere oynadığı son 4 maçta gol atma başarısı gösteremedi. Özel maçta Bosna Hersek ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi maçlarında ise deplasmanda Rusya'ya 2-0 ve Konya'da oynanan mücadelede İsveç'e 1-0 yenildi. Milli takım, 2018'in son maçında ise Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadele de 0-0 sona erdi.

Statü

Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek. Finallerde yer alacak diğer dört ekip ise, Mart 2020'de UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım 2018'de grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak.

Bir ligde (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına

alınacak. Toplam 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek.