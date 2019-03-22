Fener sonunu getiremedi F.Bahçe THY EuroLeague’de Rus ekibi önünde 5. yenilgisini aldı. Buna rağmen liderliğini sürdüren Sarı- Lacivertliler ikili averajda da üstünlüğünü korudu.

Fenerbahçe bu kez üzüldü... THY EuroLeague'de lider durumda olan Sarı- Lacivertliler Rusya'da karşılaştıkları güçlü rakibi CSKA Moskova'ya heyecan içinde geçen karşılaşmada 70-68 yenilerek gruptaki 5. mağlubiyetini aldı. Maça iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe ilk periyodu 18-14 önde kapatırken devreyi 36-35 geride kapattı. Karşılaşmanın ikinci periyodunda daha üstün bir oyun sergileyen CSKA Moskova Fenerbahçe karşısında devreyi 36-35 önde kapattı. Rus temsilcisi 3. periyodu 52-48 önde tamamlarken karşılaşmanın son periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ancak maçı Rus ekibi 70-68 galip bitirdi.



3'LÜ AVERAJ OLABİLİR

F.Bahçe CSKA önünde ikili averajda üstünlüğünü korudu. Real ve CSKA kalan maçlarını kazanır, F.Bahçe ise 1 maç kaybederse üçlü averaj devreye girecek. Bu durumda Fener sezonu 2. bitirecek.