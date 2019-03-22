Almanlar Avrupa’da kupayı unuttu

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde temsilcisi bulunmayan Almanya, son yıllarda Avrupa'da kupa sevinci yaşayamıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son şampiyonluğunu 2013'te (B.Münih) yaşayan Almanya temsilcileri, 2005-2006 sezonundan sonra ilk kez bu turnuvada çeyrek final göremedi ve 13 yıl sonrda olumsuz anlamda bir ilki yaşadı.
- Spor
- 22.03.2019
- Gazete
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