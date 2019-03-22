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Almanlar Avrupa’da kupayı unuttu

Almanlar Avrupa’da kupayı unuttu
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde temsilcisi bulunmayan Almanya, son yıllarda Avrupa'da kupa sevinci yaşayamıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son şampiyonluğunu 2013'te (B.Münih) yaşayan Almanya temsilcileri, 2005-2006 sezonundan sonra ilk kez bu turnuvada çeyrek final göremedi ve 13 yıl sonrda olumsuz anlamda bir ilki yaşadı.

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