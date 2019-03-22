14 yabancıyla yola devam Kulüpler Birliği dün yaptığı toplantıda 14 yabancıyla yola devam kararı aldı. Ancak yerli oyuncu teşviğinin artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Kulüpler Birliği dün başta yabancı sınırlaması olmak üzere gündemdeki konuları masaya yatırdı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman toplantı sonunda 2019-2020 sezonunda da yabancı kuralının aynı olacağını söyleyerek, "Yabancı sınırlamasını aramızda konuştuk. 2019-2020'ye kadar kontratlı oyuncuları olan takımlar olduğu için kuralı aynen devam ettirmek istiyoruz. Gelecek sezon da sistem devam edecek" diye konuştu.



REKABET CANLI TUTLMALI

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'de mevcut yabancı kuralının devam edebileceğini söyledi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise "Rekabetin canlı tutulması anlamında yabancı futbolcu sınırlamasının bize fayda getirmeyeceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.