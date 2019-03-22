14 yabancıyla yola devam

Kulüpler Birliği dün başta yabancı sınırlaması olmak üzere gündemdeki konuları masaya yatırdı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman toplantı sonunda 2019-2020 sezonunda da yabancı kuralının aynı olacağını söyleyerek, "Yabancı sınırlamasını aramızda konuştuk. 2019-2020'ye kadar kontratlı oyuncuları olan takımlar olduğu için kuralı aynen devam ettirmek istiyoruz. Gelecek sezon da sistem devam edecek" diye konuştu.
REKABET CANLI TUTLMALI
Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'de mevcut yabancı kuralının devam edebileceğini söyledi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise "Rekabetin canlı tutulması anlamında yabancı futbolcu sınırlamasının bize fayda getirmeyeceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
REKABET CANLI TUTLMALI
Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'de mevcut yabancı kuralının devam edebileceğini söyledi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise "Rekabetin canlı tutulması anlamında yabancı futbolcu sınırlamasının bize fayda getirmeyeceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.