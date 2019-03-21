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Yeniden Zurich yolcusu

Yeniden Zurich yolcusu
Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Michael Frey kesin olarak gönderilecek. İsviçreli forvetin eski takımı Zurich'e dönmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Frey'in ne zaman sahalara döneceği ise belirsizliğini koruyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 maçta 5 gol attı.

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