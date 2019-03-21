Tesisler 7 gün 24 saat açık olacak Gençlik ve Spor Bakanı, “Vatandaşların erişimini kolaylaştırmak için spor tesisleri 7 gün 24 saat açık olacak” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün medya kurulşalarının spor müdürleriyle bir araya geldi. Kasapoğlu, "Vatandaşların erişimini kolaylaştırmak için spor tesisleri 7 gün 24 saat açık olacak" dedi. Spor müdürleriyle bu tür bir araya gelmeleri daha sık yapacaklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Eğitimle birlikte okul öncesi süreçte, özellikle temel branş olan yüzme, cimnastik ve atletizmin entegre konusunu konuştuk. Yetenek taramamız var, iyi bir aşamaya geldik. Medyanın bize katkıları çok önemli" diye konuştu.