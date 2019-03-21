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’ın Brezilyalı stoperi 'ya kancası

’ın Brezilyalı stoperi , lar’ın dev kulübü ’nın markajına alındı. Roma’nın scoutları, ’yı şimdiye kadar 3 kez izledi.



Cimbom'un devre arasında Portekiz temsilcisi Chaves'den transfer ettiği Marcao'nun İtalyan devi Roma tarafından takipte olduğu öğrenildi. İtalyan scoutların 22 yaşındaki oyuncuyu 3 kez izlediği önemli notlar aldığı öğrenildi. İtalyan medyası da Roma'nın Marcao'yu çok istediğini sayfalarına taşıdı.

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