devre arasında Portekiz temsilcisitransfer ettiğiİtalyan devi Roma tarafından takipte olduğu öğrenildi. İtalyan scoutlarınoyuncuyu 3 kez izlediği önemli notlar aldığı öğrenildi. İtalyan medyası da Roma'nın Marcao'yu çok istediğini sayfalarına taşıdı.