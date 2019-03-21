Denizli&Gençler bir adım önde

Spor Toto 1.Ligi'nde heyecan fırtınası giderek artıyor. Ligi 1. ve 2. sırada bitirecek olan takımlar direkt olarak Süper Lig'e çıkarken 3 ile 6. arasındaki ekipler sezon sonunda Play-Off savaşı verecek. Bu mücadele sonrasında da 1 ekip adını Süper Lig'e yazdırmayı başaracak.
YARIŞ KIZIŞTI
LİGDE Denizlispor ve G.Birliği 54 puanla 8 maç kala diğer rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde etti. 2. ekip de 3. sırada bulunan Osmanlıspor'un 6 puan önünde bulunuyor. Denizlispor ve G.Birliği'nin yanı sıra Osmanlıspor, Hatayspor ve Gazişehir'de ilk 2 şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Altınordu, Ümraniye ve Adana Demirspor ise en azından ligi ilk 6 içinde bitirerek Play-Off vizesi almanın hesaplarını yapıyor.
YARIŞ KIZIŞTI
LİGDE Denizlispor ve G.Birliği 54 puanla 8 maç kala diğer rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde etti. 2. ekip de 3. sırada bulunan Osmanlıspor'un 6 puan önünde bulunuyor. Denizlispor ve G.Birliği'nin yanı sıra Osmanlıspor, Hatayspor ve Gazişehir'de ilk 2 şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Altınordu, Ümraniye ve Adana Demirspor ise en azından ligi ilk 6 içinde bitirerek Play-Off vizesi almanın hesaplarını yapıyor.
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