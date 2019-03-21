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Roberto Soldado: Yönetimle görüşmedim

Sözleşmesini otomatik uzatacak maç sayısına ulaşmasının imkansız olduğunu söyleyen İspanyol yıldız, “Yönetimle görüşmedim” dedi.

Yönetimle görüşmedim
Roberto Soldado dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu... Yeni sözleşme ile ilgili yönetimle görüşmediğini söyleyen İspanyol forvet, "Böyle bir şey olursa benimle iletişim sağlarlar. Sözleşmemde belli bir maç sayısında direkt sözleşmem yenileniyor fakat şu anda bu sayıyı yakalamam imkansız" dedi. Yanal'la daha iyi oynamaya başladıklarını ifade eden tecrübeli golcü, "anda topladığımız puandan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Son maçımızı kazandık. Fakat istediğimiz futbolu sahaya yansıttığımızı söyleyemem" diye konuştu.

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