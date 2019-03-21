Podence’ye yakın takip F.Bahçe, Olympiakos’taki performansıyla radara giren Portekiz likanat oyuncusunu geçtiğimiz hafta sonu Panathinaikos maçında mercek altına aldı...

Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada genç ve yetenekli isimleri araştıran Fenerbahçe'nin son gözdesi Daniel Podence.



RAPOR VERİLECEK

Sarı-Lacivertli kulübün scout ekibi, Olympiakos formasını giyen Portekizli kanat oyuncusunu mercek altına aldı. Fenerbahçe'den iki yetkilinin geçtiğimiz hafta sonu oynanan Panathinaikos-Olympiakos derbisinde Pondence'yi canlı olarak izlediği öğrenildi. Olaylar nedeniyle 70. dakikada tatil edilen maçta 11'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili rapor teknik heyete iletilecek.



11 GOLE KATKI YAPTI

Yunan Ligi'nde 22 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Daniel Podence'nin 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.