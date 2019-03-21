Güneş’in ilk 11’i belli oldu

EURO 2020'ye gitmek için Arnavutluk ile ilk sınavına çıkacak olan A Milli Takımımız'da heyecan doruk noktasında. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk karşısında sahaya süreceği ilk 11 de netlik kazanmaya başladı. Kaleyi Mert Günok'a teslim edecek olan Güneş, savunmada Gökhan Gönül, Ozan Kabak, Merih ve Hasan Ali'ye forma verecek. A Milliler'in orta alan üçlüsü ise Başakşehirli Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can'dan oluşacak. Ay-Yıldızlılar'ın hücum hattı ise Hakan-Cenk- Burak üçlüsünden oluşacak. Cenk'in kanatlara yakın oynaması bekleniyor.
- Spor
- 21.03.2019
- Gazete
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