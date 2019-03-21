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Güneş’in ilk 11’i belli oldu

A Milliler’in hocası Güneş’in Arnavutluk 11’i netleşmeye başladı. Kaleyi Mert’e teslim edecek olan Güneş, stoperde de Ozan-Merih ikilisini düşünüyor. Orta alan Başakşehirli oyunculardan oluşacak. Forvette de Burak-Cenk birlikte oynayacak.

Güneş’in ilk 11’i belli oldu
EURO 2020'ye gitmek için Arnavutluk ile ilk sınavına çıkacak olan A 'da heyecan doruk noktasında. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk karşısında sahaya süreceği ilk 11 de netlik kazanmaya başladı. Kaleyi 'a teslim edecek olan Güneş, savunmada , Ozan Kabak, Merih ve Hasan Ali'ye forma verecek. A Milliler'in orta alan üçlüsü ise Başakşehirli Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can'dan oluşacak. Ay-Yıldızlılar'ın hücum hattı ise Hakan-Cenk- Burak üçlüsünden oluşacak. Cenk'in kanatlara yakın oynaması bekleniyor.

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