Güneş’in ilk 11’i belli oldu A Milliler’in hocası Güneş’in Arnavutluk 11’i netleşmeye başladı. Kaleyi Mert’e teslim edecek olan Güneş, stoperde de Ozan-Merih ikilisini düşünüyor. Orta alan Başakşehirli oyunculardan oluşacak. Forvette de Burak-Cenk birlikte oynayacak.

EURO 2020'ye gitmek için Arnavutluk ile ilk sınavına çıkacak olan A Şenol Güneş'in Arnavutluk karşısında sahaya süreceği ilk 11 de netlik kazanmaya başladı. Kaleyi 'ye gitmek için Arnavutluk ile ilk sınavına çıkacak olan A Milli Takımımız 'da heyecan doruk noktasında. Teknik Direktör'inkarşısında sahaya süreceği ilk 11 de netlik kazanmaya başladı. Kaleyi Mert Günok 'a teslim edecek olan Güneş, savunmada Gökhan Gönül , Ozan Kabak, Merih ve Hasan Ali'ye forma verecek. A Milliler'in orta alan üçlüsü ise Başakşehirli Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can'dan oluşacak. Ay-Yıldızlılar'ın hücum hattı ise Hakan-Cenk- Burak üçlüsünden oluşacak. Cenk'in kanatlara yakın oynaması bekleniyor. TÜM MANŞETLER