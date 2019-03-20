Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için heyecan şimdiden başladı. İki takımın taraftarları da büyük bir merakla derbinin ne zaman oynanacağını bekliyordu. Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta fikstürü açıklandı. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi tarih ve saat bilgileri resmen duyuruldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihini açıkladı. Dev derbi 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise henüz belli olmadı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN TARİHİ DE BELLİ OLDU



TFF, Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftalarda oynanacak müsabakaların programını açıkladı. Kalan tüm maçların günü ve saati de belli oldu. Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi ise 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.