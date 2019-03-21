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  • 21.03.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 11:24

Gençlik ve Bakanı Kasapoğlu'ndan da ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre Gençlik ve Bakanı , katıldığı AA Editör Masası'nda son günlerde tartışılan da ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakandan futbolda yabancı sınırı ile ilgili flaş açıklama

Gençlik ve Bakanı , merak edilen yabancı kontenjanı konusunda açıklamalar yaptı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yabancı kuralı konusu TFF'nin sorumluluğunda. Onların bu konuda çalışmaları devam ediyor. nı konuşmak yerine altyapıyı konuşmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Altyapıda çok güzel modeller var. Altınordu model, Bursaspor modeli... Bunları her alanda artırmamız gerekiyor." dedi.

Kasapoğlu, Yıldırım Demirören'in işlerinin yoğunluğu nedeniyle TFF Başkanlığı görevini bıraktığını ifade ederek, Yıldırım Bey işlerinin yoğunluğu nedeniyle TFF Başkanlığı'nı bıraktı. Kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Hüsnü Güreli Bey, bu görevi devam ettirecek. TFF'nin zaten oluşmuş kurumsal bir yapısı var." şeklinde konuştu.

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