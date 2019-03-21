Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merak edilen yabancı kontenjanı konusunda açıklamalar yaptı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yabancı kuralı konusu TFF'nin sorumluluğunda. Onların bu konuda çalışmaları devam ediyor. Yabancı sınırını konuşmak yerine altyapıyı konuşmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Altyapıda çok güzel modeller var. Altınordu model, Bursaspor modeli... Bunları her alanda artırmamız gerekiyor." dedi.

Kasapoğlu, Yıldırım Demirören'in işlerinin yoğunluğu nedeniyle TFF Başkanlığı görevini bıraktığını ifade ederek, Yıldırım Bey işlerinin yoğunluğu nedeniyle TFF Başkanlığı'nı bıraktı. Kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Hüsnü Güreli Bey, bu görevi devam ettirecek. TFF'nin zaten oluşmuş kurumsal bir yapısı var." şeklinde konuştu.