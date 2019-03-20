Bugünkü
Takvim

’nın parası Telles’ten

’da harikalar yaratan Telles beklendiği gibi 55 milyon ’ya satılırsa ’a 5 milyon Euro gelecek. Bu para için kullanılacak.

Luyindama’nın parası Telles’ten
'ın 2016 yılında 6.5 milyon 'ya 'ya sattığı 'in ilk kez Brezilya 'na çağrılması yüzleri güldürdü. Portekiz basını, Telles'in sezon sonunda 50-55 milyon Euro arasında bir rakama transfer olmasına kesin gözüyle bakıyor. Bu durumda Galatasaray yapılan anlaşma gereği Porto'nun satış karından yüzde 10, yani yaklaşık 5 milyon Euro kazanacak. Yönetim bu parayı da 'nın mecburi satın alma opsiyonu için Standant Liege'e ödeyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriLuyindama’nın parası Telles’ten
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri