Luyindama’nın parası Telles’ten

Galatasaray'ın 2016 yılında 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya sattığı Alex Telles'in ilk kez Brezilya Milli Takımı'na çağrılması yüzleri güldürdü. Portekiz basını, Telles'in sezon sonunda 50-55 milyon Euro arasında bir rakama transfer olmasına kesin gözüyle bakıyor. Bu durumda Galatasaray yapılan anlaşma gereği Porto'nun satış karından yüzde 10, yani yaklaşık 5 milyon Euro kazanacak. Yönetim bu parayı da Luyindama'nın mecburi satın alma opsiyonu için Standant Liege'e ödeyecek.
- Spor
- 20.03.2019
- Gazete
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