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Lens: ’ta devam ediyorum

Hollandalı yıldız dan ayrılık iddialarına cevap vererek, “’ta devam ediyorum”dedi.

Lens: Beşiktaş’ta devam ediyorum
Beşiktaş'ta alacakları ödenmediği için takımdan ayrılacağı söylenen Lens bu iddiaları cevaplandırdı. Hollandalı futbolcu hesabında yaptığı son idmandan bir paylaşımda bulunarak, "'ta devam ediyorum" ifadesini kullandı.

ÖDEME SÖZÜ
Beşiktaş Yönetimi'nin Lens'le bir görüşme yaparak parasını ödeme sözü verdiği öğrenildi. Ancak Hollandalı yıldızın sezon sonunda ayrılmayı kafasına koyduğu belirlendi.

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