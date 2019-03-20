Lens: Beşiktaş’ta devam ediyorum

Beşiktaş'ta alacakları ödenmediği için takımdan ayrılacağı söylenen Lens bu iddiaları cevaplandırdı. Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabında yaptığı son idmandan bir paylaşımda bulunarak, "Beşiktaş'ta devam ediyorum" ifadesini kullandı.
ÖDEME SÖZÜ
Beşiktaş Yönetimi'nin Lens'le bir görüşme yaparak parasını ödeme sözü verdiği öğrenildi. Ancak Hollandalı yıldızın sezon sonunda ayrılmayı kafasına koyduğu belirlendi.
ÖDEME SÖZÜ
Beşiktaş Yönetimi'nin Lens'le bir görüşme yaparak parasını ödeme sözü verdiği öğrenildi. Ancak Hollandalı yıldızın sezon sonunda ayrılmayı kafasına koyduğu belirlendi.
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