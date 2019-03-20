Kübra Dağlı Türkiye şampiyonu oldu

RED Bull sporcusu Kübra Dağlı Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Serbest Stil Çifler kategorisinde altın, Serbest Stil Ferdi Bayanlar kategorisinde ise gümüş madalya kazandı. Dağlı, "Çalışmamın karşılığını elde etmiş olmanın keyfinin yaşıyorum. Önümüzdeki turnuvalar için neleri geliştirmem gerektiğini de gördüm" dedi.
- Spor
- 20.03.2019
- Gazete
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