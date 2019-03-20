G.Saray 4 ay sonra Kulüpler Birliği'nde

Galatasaray ile Kulüpler Birliği arasındaki büyük gerilim son buldu... Sarı-Kırmızılı kulüp, 28 Kasım'da yayınlanan ve büyük tartışmalara neden olan bildirinin ardından dün ilk kez Kulüpler Birliği toplantısında yer aldı. Kulüplerin sportif direktör ve eş değer görevdeki isimlerinin katıldığı toplantıda Galatasaray'ı Şükrü Hanedar'ın temsil ettiği öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde Fikret Orman ile bir araya gelmiş ve iki isim aradaki buzları eritmişti.



​YARIN DA CENGİZ TOPLANTIYA KATILACAK

Kulüpler Birliği yarın ise başkanlar düzeyinde bir toplantı yapacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 14 Kasım'daki toplantının ardından ilk kez birliğin Maslak'taki merkezinde olacak.