Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın gözü UEFA’da Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, mili aradan sonra oynayacakları Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılım için iddialı konuma gelmek istiyor.

Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal, takım için yeni bir motivasyonun peşine düştü. Ankaragücü ve G.Saray maçlarından 6 puan isteyen Yanal, Avrupa Ligi'ne katılım için iddialı duruma gelmeyi planlıyor. F.Bahçe 5. olursa UEFA şansı var. Ancak bunun için G.Saray'ın kupayı alması gerekiyor. Aksi halde UEFA için F.Bahçe 4. olmak zorunda.