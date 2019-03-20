Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın gözü UEFA’da

Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal, takım için yeni bir motivasyonun peşine düştü. Ankaragücü ve G.Saray maçlarından 6 puan isteyen Yanal, Avrupa Ligi'ne katılım için iddialı duruma gelmeyi planlıyor. F.Bahçe 5. olursa UEFA şansı var. Ancak bunun için G.Saray'ın kupayı alması gerekiyor. Aksi halde UEFA için F.Bahçe 4. olmak zorunda.
- Spor
- 20.03.2019
- Gazete
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