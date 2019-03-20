Efes’in nefesi yetmedi Efes, son topa kadar ortak olduğu maçta CSKA Moskova’ya iki sayı farkla boyun eğdi.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. haftasında sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 10. kez mağlup oldu. Konuk ekip ise 21. kez sahadan galip ayrıldı.



SONU GELMEDİ

Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 20-15 önde tamamlamasına rağmen devreye 40-35 geride girdi. Başa baş geçen üçüncü çeyrek sonrası son periyoda 61-58 CSKA Moskova lehine geçildi. Anadolu Efes son topa kadar maça ortak olsa da sahadan 80-78 mağlup ayrıldı.



