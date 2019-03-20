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Efes’in nefesi yetmedi

Efes, son topa kadar ortak olduğu maçta CSKA Moskova’ya iki sayı farkla boyun eğdi.

Efes’in nefesi yetmedi
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. haftasında sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 10. kez mağlup oldu. Konuk ekip ise 21. kez sahadan galip ayrıldı.

SONU GELMEDİ
Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 20-15 önde tamamlamasına rağmen devreye 40-35 geride girdi. Başa baş geçen üçüncü çeyrek sonrası son periyoda 61-58 CSKA Moskova lehine geçildi. Anadolu Efes son topa kadar maça ortak olsa da sahadan 80-78 mağlup ayrıldı.

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