Efes’in nefesi yetmedi

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. haftasında sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 10. kez mağlup oldu. Konuk ekip ise 21. kez sahadan galip ayrıldı.
SONU GELMEDİ
Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 20-15 önde tamamlamasına rağmen devreye 40-35 geride girdi. Başa baş geçen üçüncü çeyrek sonrası son periyoda 61-58 CSKA Moskova lehine geçildi. Anadolu Efes son topa kadar maça ortak olsa da sahadan 80-78 mağlup ayrıldı.
SONU GELMEDİ
Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 20-15 önde tamamlamasına rağmen devreye 40-35 geride girdi. Başa baş geçen üçüncü çeyrek sonrası son periyoda 61-58 CSKA Moskova lehine geçildi. Anadolu Efes son topa kadar maça ortak olsa da sahadan 80-78 mağlup ayrıldı.
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