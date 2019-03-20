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3 korner 1 penaltı geri geliyor

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, ‘Mahalle Maçı’ ruhunu canlandıracak...

3 korner 1 penaltı geri geliyor
AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, göreve seçilmesi halinde 961 mahallenin futbol takımlarının katılacağı bir Mahalleler Ligi kurulacağını açıkladı. Ligde 'Mahalle Maçları'nın efsaneleri olan "3 korner 1 penaltı", "Topu dışarı atan alır", "En iyi ikin oyuncu aynı takımda oynamaz" gibi kurallar uygulanacak.

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