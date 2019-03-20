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  • 20.03.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 08:58

Arjantin devi 'e sponsor oldu

Türk Hava Yolları, dünyanın en bilindik takımlarından da olan Arjantin devi ile forma göğüs sponsorluğu için anlaşma sağladı.

Anlaşma tamam! THY'den dev kulübe sponsor oldu

, Arjantin devi 'e forma sponsoru oldu. Dünyada birçok takımına sponsorolan THY, Latin Amerika pazarındaki payını arttırmak için River Plate ile forma sponsorluğu için anlaştı. Firma, anlaşmanın kapsamını daha da genişletmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde imzalanacak anlaşmaya göre; THY'nin 3 yıl boyunca forma göğüs ve stat sponsorluğu yapması bekleniyor.

BOCA'YA KARŞI HAMLE
Anlaşmanın maliyeti ise henüz açıklanmadı. THY hem formada hem de stat içi reklamlarda yer alacak. Ayrıca sosyal medya ve reklam çalışmaları da yürütülecek. River'ın ezeli rakibi Boca Juniors sezon başında Qatar Airways ile 3 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza atmıştı. Kulüp, bu sponsorluk anlaşmasından toplamda 15 milyon doların üzerinde gelir elde edecek.

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