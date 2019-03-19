Milli Takım start verdi A Milli Takım Arnavutluk ile 22 Mart Cuma günü de-p lasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı

2020 Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart Pazartesi günü de Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak Ay-Yıldızlı oyuncular ilk çalışmasını Şenol Güneş yönetiminde yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş idmandan önce futbolcularıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Arnavutluk maçı öncesi taktik ve teknik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirildi.