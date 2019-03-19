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İşte 'a hayat veren sözler: Ya kazanırız ya da şampiyonluğu bırakırız

’da soyunma odasına 2-1 mağlup giren G.Saray’da Terim, “Burada ya kazanarız ya da şampiyonluğu bırakırız. Çıkın ona göre oynayın” dedi.



G.Saray'ın Bursaspor deplasmanında kazandığı 3 puanın şifrelerini TAKVİM ele geçirdi. Galatasaray, şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan Bursaspor deplasmanında soyunma odasına 2-1 yenik girdi. Soyunma odasında herkesin yüzü asıktı. Fatih Terim içeri girdi ve içerde derin bir sessizlik oluştu.

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