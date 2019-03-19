Bursaspor deplasmanında kazandığı 3 puanın şifreleriniele geçirdi., şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyandeplasmanında soyunma odasına 2-1 yenik girdi. Soyunma odasında herkesin yüzü asıktı.içeri girdi ve içerde derin bir sessizlik oluştu.