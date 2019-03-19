Feghouli: O gol bize kupayı getirecek

Cimbom'a Bursa deplasmanında hayat veren golü atan Feghouli'den iddialı açıklamalar. Cezayirli yıldız, "Bursa'da attığım gol çok anlamlıydı. O gol bize şampiyonluk kupasını getirecek" dedi. Cimbom, bu sezon 8 maçta geri dönüş yaptı. Rakip filelere 18 gol attı. Bunların 6'sı Feghouli'den geldi.
- Spor
- 19.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.