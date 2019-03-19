Feghouli: O gol bize kupayı getirecek Bursa’da galibiyet golünü atan Cezayirli yıldız oyuncu iddialı açıklamalarda bulundu.

Cimbom'a Bursa deplasmanında hayat veren golü atan Feghouli'den iddialı açıklamalar. Cezayirli yıldız, "Bursa'da attığım gol çok anlamlıydı. O gol bize şampiyonluk kupasını getirecek" dedi. Cimbom, bu sezon 8 maçta geri dönüş yaptı. Rakip filelere 18 gol attı. Bunların 6'sı Feghouli'den geldi.