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Bombardımana tuttu ama galibiyet gelmedi

Bombardımana tuttu ama galibiyet gelmedi
Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, bu sezon en fazla şut çektiği, en fazla isabetli şut çektiği ve en fazla isabetli orta yaptığı maçta Kayseri ile 1-1 berabere kaldı. Kaleye 34 şut çeken Başakşehir, bu sezon en fazla şutu çektiği maçı oynadı. Edin Visca 4'ü isabetli 12 şut çekti. Kayseri'de 17 isabetli orta yaptı. Ama galibiyet gelmedi.

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