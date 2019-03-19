Bombardımana tuttu ama galibiyet gelmedi

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, bu sezon en fazla şut çektiği, en fazla isabetli şut çektiği ve en fazla isabetli orta yaptığı maçta Kayseri ile 1-1 berabere kaldı. Kaleye 34 şut çeken Başakşehir, bu sezon en fazla şutu çektiği maçı oynadı. Edin Visca 4'ü isabetli 12 şut çekti. Kayseri'de 17 isabetli orta yaptı. Ama galibiyet gelmedi.