Anadolu Efes son saniyede kaybetti

Anadolu Efes, karşılaşmaya taraftarının desteğiyle etkili başladı. Oyunun iki yönünü tempolu oynayan ve pota altını iyi kullanan lacivert-beyazlılar, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Rodriguez'le hücumda ritmini bulan ve hızlı hücumlardan skor üreten CSKA Moskova, 8. dakikada öne geçti: 14-15. Çeyreğin sonunda sert savunmayı ön plana çıkaran Anadolu Efes, birinci periyodu 20-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümü Dunston ve Hines'ın karşılıklı basketlerine sahne oldu. Rusya ekibi, boyalı alanı savunmakta zorlanan Anadolu Efes karşısında 17. dakikayı 33-31 önde geçti. Üstünlüğünü sürdüren CSKA Moskova, devreyi 40-35 önde kapattı.

İkinci yarı tempolu başlarken, hücumda Anadolu Efes'i durduran ve topu iyi paylaşarak sayılar bulan CSKA Moskova, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 40-51. Micic, Dunston ve Anderson'ın arka arkaya bulduğu sayılarıyla hücumda ritmini artıran Anadolu Efes, 27. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 48-53. Larkin'le periyodun sonunda skor üreten lacivert-beyazlı takıma uzun oyuncularıyla cevap veren Rus ekibi, son çeyreğe 61-58 üstün girdi.

Son çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Larkin'in üç sayılık basketiyle 32. dakikada beraberliği (63-63) yakaladı. Karşılıklı top kayıplarının yapıldığı bölümde Clyburn, Higgins ve De Colo ile sayılar bulan CSKA Moskova, 9-0'lık seriyle 35. dakikada farkı yeniden açtı: 63-72. Mücadelenin son anları büyük çekişmeye sahne olurken Anadolu Efes, bitime 59 saniye kala Simon'un dış atış isabetiyle yeniden eşitliği sağladı: 76-76. Lacivert-beyazlı ekibin sert savunmasına rağmen Higgins ile sayı bulan Rusya temsilcisi, 44 saniye kala 78-76 öne geçti. Faul hakkını dolduran rakibi karşısında serbest atış çizgisine giden Anadolu Efes, bitime 5 saniye kala Simon'un basketleriyle skoru 78-78'e getirdi. Son hücumda Higgins'le pota altından sayı bulan CSKA Moskova, müsabakayı 80-78 kazandı.