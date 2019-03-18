Yenilmez armada!

Bursaspor deplasmanında 2-0'dan müthiş bir geri dönüşe imza atan Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini de 12 maça çıkarmış oldu. Cimbom ligdeki son yenilgisini 2 Aralık 2018'de Beşiktaş deplasmanında almıştı.
8 GALİBİYET ALDI...
Beşiktaş derbisinden bu yana ligde yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılı ekip bu 12 maçlık süreçte 8 galibiyet alırken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu performansıyla göz doldurdu.
8 GALİBİYET ALDI...
Beşiktaş derbisinden bu yana ligde yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılı ekip bu 12 maçlık süreçte 8 galibiyet alırken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu performansıyla göz doldurdu.
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