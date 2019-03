Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması

Milli Takım ve Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son dönemde Türk futbolunun gündemdeki en önemli konularına değinen Güneş, yabancı sınırı ile ilgili de fikirlerini söyledi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

Türk halkına seslenen Şenol Güneş, "Ülkemizde çok değerli teknik adamlar ve oyuncular var. Derin bir nefes alıp yeniden başlayalım. Biraz düşünelim, sakinleşim ve yeni bir adım atalım. Yeni bir vizyon ile yola çıkıyoruz. Herkesin seveceği, gurur duyacağı bir milli takım oluşturmaya çalışacağıma söz veriyorum. Biz kültürü olacak, ayrım istemiyorum. Halkın takımı olacağız. Hem iyi oynayacağız hem de iyi sonuçlar alacağız. Milli Takım'ın oyunu ve sonuçlarıyla gurur duyacağız. Bu takımla gurur duyuyorum cümlelerini duymak istiyoruz. Çalışkanız, dürüstüz, en iyisini yapacağımıza inanıyoruz. İnsanlar mutlu ve umutlu olmak istiyor. Futbolda bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız. En büyük arzum, ülkemizin insanlarının birlikte yüzünün gülmesi. Biz büyük bir ülkeyiz neden en iyi olmayalım? İnsanlığa ve dünyaya sevgiyi öğretelim. Sevmeyi öğretmeliyiz. Çalışmalarımızda net ve açık olacağız. Bu bakımdan fark yaratacağımızı düşünüyorum. Sevginin olduğu yerde başarı olur. Özgürlük ve cesaret başarının anahtarı olacak. Sinmişliği, bezginliği ve isteksizliği arzuya çevirmeliyiz. FIFA sıralamasında 41. sıradayız, Türkiye başlangıç olarak ilk 10 arasında yer almalı. Geçmiş başarılarla herkes övünebilir, şimdi yeni bir vizyon getirmek istiyoruz." dedi.

"MEHMET TOPAL'IN OLMASINI İSTERDİM"

Milli Takım kampından ayrılan Mehmet Topal ile ilgili konuşan Şenol Güneş "Mehmet Topal aramızdan ayrıldı. Burada olmasını isterdim ama sakatlığı var ve tedavi olmak için gitti. Ancak oynamasa da takımın parçası olduğunu hissetsin istedim. Mehmet Topal önemli bir isim, kaptanlardan bu nedenle olması iyi olacaktı." diye konuştu.

GÜNEŞ'TEN ÇAĞIRILMAYANLARA MESAJ

Milli Takım'a çağırılan ve çağırılmayan isimlerin hepsine mesaj yollayan Şenol Güneş "Mahmut Tekdemir, Hasan, Ali Kaldırım, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Caner Erkin, Gökhan Gönül, aramızdan olmayan Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akar, Kayserisporlu Umut Bulut, herkes Milli Takım için heyecan duymalı. Bu takıma herkes katkı sağlayacak. Oynarsa herkes görevini yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

EMRE TAŞDEMİR VE OĞUZHAN ÖZYAKUP AÇIKLAMASI

Emre Taşdemir ve Oğuzhan Özyakup'un Milli Takım'a alınmasıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Şenol Güneş "Solda düşündüğüm Hasan Ali Kaldırım ve Umut Meraş vardı. Emre Taşdemir benim öğrencim. Sakatlığı ve fiziksel durumu iyileştikten sonra uzun süreli düşünebilirim. Fatih Terim ile de konuştuk. İyi bir Emre sol bekte iyi işler yapabilir. Oğuzhan Özyakup yaş itibariyle kayıp bir yıl geçirdi. Oynamasa bile burada olmasını istedim. Selçuk İnan ve Mehmet Topal'ın da burada olmasını istedim. Bir takım dinamikler için bunu istedim. Benim yardımcım yok şu an, bana yardımcı olmalası için düşündüm. Emre Belözoğlu'nu da aldım, o da sorumluluk alacaktır. Görev verirsem yerine getirir. Oğuzhan Özyakup bunun neresinde? Hem Oğuzhan'ı biraz bana karşı haklı eleştiriniz olsun diye aldım. Bu esprisi olsun." açıklamasını yaptı.

"SORUN YABANCI SINIRI DEĞİL"

Yabancı sınırlamasıyla ilgili tartışmalar üzerine konuşan Şenol Güneş "Yabancı konusundan daha önemli sorun kulüplerin ekonomik ve idari yapısı. Sayı azalıyor, çoğalıyor sürekli. Önce kulüpleri düzeltmezsek yeni yabancı kuralı kısa sürede değişir. Türk futbolunun ana sorunu yabancı sınırı değildir. Yabancı oyuncular da yerli oyuncular da, teknik direktörler de vergi ödemeli artık. Yabancı da yerli de aynı para birimiyle maaş almalı. İşin içine para girince güven kaybolur. Yerli-yabancı ayrımı yapılmamalı. Yanlış yollara sapıyoruz. Bütün antrenörleri aradım. Zaman zaman bizi kavga ettirdiğiniz antrenörlerle de görüştük." dedi.

"NAZIM SANGARE'NİN TÜRK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Konyaspor'un Serkan Kırıntılı, Çaykur Rizespor'un Gökhan Akar'ın A Milli Takım'a alınmamasıyla ilgili tepkilerinin sorulması üzerine konuşan Şenol Güneş, "Kulüplerin hassas bir şekilde oyuncuları ve Milli takım'la ilgilenmesi güzel bir şey. Gelmek isteyen oyuncuların istemesi de güzel. Ben hepsinin hocasıyla görüşüyorum. Nazım Sangare'nin Türk olup olmadığını bilmiyordum. Bu da benim eksikliğim. Bülent Korkmaz'dan öğrendim. Eksilerini, artılarını anlattı. İleride o da kadroda yer alabilir. Altay Bayındır'ı da beğeniyorum. Sinan Bolat sürekli oynuyor. Mert Günok ligde başarılı gidiyor, sadece ödüllenmesi için değil olabilecek bir kaleci, ayağı iyi. Diyorum ya dağınık takımdan daha elit bir takıma geçebilir miyiz diye düşünüyorum. Söylesinler, 'Hocam şu oyuncuya da bir bak' desinler, bakarım Ama kavgaya dönüştürmesinler, kavga etmem. Serkan Kırıntılı lig maçında gayet iyi oynadı. Tartışmalardan etkilenmedim, görüşlere saygı duyuyorum. Bunu kavga unsuru yapmayalım, Mert ve Sinan tecrübeli, iki de genç kalecim var. Uğurcan Çakır'ı çok tanımıyorum. Muhammed Şengezer'i Bursaspor'dan tanıyorum. Buraya çağrılan her oyuncu kadroya giremeyecek." dedi.

ARDA TURAN İÇİN AÇIKLAMA

Arda Turan'ın alınmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş "Bu oyuncuları da biz bozuyoruz, kulüpleri de biz bozuyoruz. Özel hayatı ve davranışları kötüyse zaten almayacaksınız. Peşin hükümle gelmiyorum. Arda ve Caner'in suç unsurları var mı, yok. Etik olarak yanlışlıkları olabilir. İhtiyacım varsa alırım. Buraya her oyuncu gelebilir. Arda'yı alıyım, Emre'yi alıyım bunları memnun edeyim diye bir düşüncem yok. Arda şu an konumuz değil, olmasını da istemiyorum. Arda Turan bu ülkenin bir oyuncusu. Hatası olabilir, şu an gelmesi gerekmiyor ki yok. Benim de önceden beri beğendiğim oyuncu. Takımında oynuyor. İleride ne olur bakacağız. Emre Belözoğlu şu an var, belki üç ay sonra idari ya da teknik bir görev yapacak. Bu kadro sonsuza kadar gitmeyecek, değişiklikler olacak." dedi.