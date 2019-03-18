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Daha tempolu oynamalıyız

Sivas maçında Moses ile birlikte Fener’in en iyisi olan Soldado, “İyi mücadele ediyoruz. Ama özellikle iç sahada tempoyu arttırmalıyız"

Daha tempolu oynamalıyız
Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, ligin 2. yarısındaki performansıyla zor günlerin ardamı olduğunu ispat etti. Soldado, ligde kalan 8 maçın 6'sında forma giymesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.

İYİ MÜCADELE YETMİYOR
Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Soldado, "Ama bu yetmiyor. Özellikle iç sahada daha tempolu oynamalıyız. Tempo olmazsa , top kapamazsak rakip hep oyunun içinde kalıyor" dedi.

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