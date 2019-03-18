Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, ligin 2. yarısındaki performansıyla zor günlerin ardamı olduğunu ispat etti. Soldado, ligde kalan 8 maçın 6'sında forma giymesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.
İYİ MÜCADELE YETMİYOR
Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Soldado, "Ama bu yetmiyor. Özellikle iç sahada daha tempolu oynamalıyız. Tempo olmazsa , top kapamazsak rakip hep oyunun içinde kalıyor" dedi.
İYİ MÜCADELE YETMİYOR
Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Soldado, "Ama bu yetmiyor. Özellikle iç sahada daha tempolu oynamalıyız. Tempo olmazsa , top kapamazsak rakip hep oyunun içinde kalıyor" dedi.
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