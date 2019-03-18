Beşiktaş'a devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz attığı gollerle takımını sırtlıyor. Siyah-Beyazlı formayı 8 karşılaşmada giyen Burak Yılmaz fileleri 6 kez havalandırırken aranılan golcü olduğunu gösterdi.
- Spor
- 18.03.2019
- Gazete
Beşiktaş, Burak Yılmaz’ı daha önce alamamanın üzüntüsünü yaşıyor
2 sezondur golcü yıldızı transfer etmek isteyen yönetim bunu ancak devre arasında gerçekleştirdi. Bu geç kalınmış bir adım olarak görüldü. Burak'ın daha önce alınmaması pişmanlık yaşattı. Camiada "Burak gelseydi 2 şampiyonluğumuz daha garantiydi"görüşü ağırlık kazandı.
Beşiktaş'a devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz attığı gollerle takımını sırtlıyor. Siyah-Beyazlı formayı 8 karşılaşmada giyen Burak Yılmaz fileleri 6 kez havalandırırken aranılan golcü olduğunu gösterdi.
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