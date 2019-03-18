Bugünkü
Takvim

, ’ı daha önce alamamanın üzüntüsünü yaşıyor

2 sezondur golcü yıldızı etmek isteyen yönetim bunu ancak devre arasında gerçekleştirdi. Bu geç kalınmış bir adım olarak görüldü. Burak'ın daha önce alınmaması pişmanlık yaşattı. Camiada "Burak gelseydi 2 şampiyonluğumuz daha garantiydi"görüşü ağırlık kazandı.




Beşiktaş'a devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz attığı gollerle takımını sırtlıyor. Siyah-Beyazlı formayı 8 karşılaşmada giyen Burak Yılmaz fileleri 6 kez havalandırırken aranılan golcü olduğunu gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş, Burak Yılmaz’ı daha önce alamamanın üzüntüsünü yaşıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri