3.5 ay sonra geriye düştüler Avcı’nın ekibi ligde 11 maç sonra yenik duruma düştü

İnanılmaz fırsatları harcadığı maçta Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Başakşehir ligde 3.5 ay sonra yenik duruma düştü. Abdullah Avcı'nın ekibi son olarak evindeki Sivas maçında 1-0 geriye düşmüş ve mücadeleyi kaybetmişti. Başakşehir'in ligdeki 4 haftalık galibiyet serisini de son buldu.