3.5 ay sonra geriye düştüler

İnanılmaz fırsatları harcadığı maçta Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Başakşehir ligde 3.5 ay sonra yenik duruma düştü. Abdullah Avcı'nın ekibi son olarak evindeki Sivas maçında 1-0 geriye düşmüş ve mücadeleyi kaybetmişti. Başakşehir'in ligdeki 4 haftalık galibiyet serisini de son buldu.
- Spor
- 18.03.2019
- Gazete
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