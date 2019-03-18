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3.5 ay sonra geriye düştüler

Avcı’nın ekibi ligde 11 maç sonra yenik duruma düştü

3.5 ay sonra geriye düştüler
İnanılmaz fırsatları harcadığı maçta Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Başakşehir ligde 3.5 ay sonra yenik duruma düştü. Abdullah Avcı'nın ekibi son olarak evindeki Sivas maçında 1-0 geriye düşmüş ve mücadeleyi kaybetmişti. Başakşehir'in ligdeki 4 haftalık galibiyet serisini de son buldu.

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