Sakatlık kabusu! Göztepe maçında aksilikler Beşiktaş’ın peşini bırakmadı...

Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık kabusu yaşandı. Caner Erkin maç öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Caner'in yokluğu sonrası takımın tek sol beki olan Adriano da Göztepe maçının 11. dakikasında sakatlandı ve yerini Necip Uysal'a bıraktı. Adriano'nun yerine oyuna giren Necip de sakatlanınca 46'da yerini Lens'e bıraktı. Caner, Adriano ve Necip'in sağlık durumu bugünkü kontroller sonrası netlik kazanacak.