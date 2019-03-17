Kartal yakın takipte... Beşiktaş, Göztepe'yi Vodafone Park'ta 1-0 yenerek lider Başakşehir'i takibini sürdürdü. Maçın 13. dakikada Serdar Gürler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Deniz'in kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı. çıktı. 25'te Quaresma'nın şutu kalenin üzerinden dışarı gitti.
YASİN'İN GOLÜ VAR'DA İPTAL
Maçın 35. dakikasında Yasin Karius'u çalımlayıp topu ağlara yolladı. VAR'a başvurulan pozisyondan ofsayt kararı çıktı. 45'te Quaresma'nın kullandığı serbest atışta Atiba'nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
2'NCİ DEVRE GOLLE BAŞLADI
BEŞİKTAŞ 2. yarıya golle başladı. Quaresma'nın ortasında Burak kafa vuruşuyla Göztepe önünde 1-0 öne geçirdi. 53'te Wallace Reis'in kafa vuruşu Karius'ta kaldı.
DENİZ'İN VURUŞU AUTA GİTTİ
Maçın 64. dakikasında Deniz Kadah'ın vuruşunda top auta gitti. 66'da Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Beşiktaş bu dakikadan sonra skoru koruyarak maçtan 1-0 galip ayrıldı.
YASİN'İN GOLÜ VAR'DA İPTAL
Maçın 35. dakikasında Yasin Karius'u çalımlayıp topu ağlara yolladı. VAR'a başvurulan pozisyondan ofsayt kararı çıktı. 45'te Quaresma'nın kullandığı serbest atışta Atiba'nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
2'NCİ DEVRE GOLLE BAŞLADI
BEŞİKTAŞ 2. yarıya golle başladı. Quaresma'nın ortasında Burak kafa vuruşuyla Göztepe önünde 1-0 öne geçirdi. 53'te Wallace Reis'in kafa vuruşu Karius'ta kaldı.
DENİZ'İN VURUŞU AUTA GİTTİ
Maçın 64. dakikasında Deniz Kadah'ın vuruşunda top auta gitti. 66'da Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Beşiktaş bu dakikadan sonra skoru koruyarak maçtan 1-0 galip ayrıldı.
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